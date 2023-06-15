Galatasaray Milli yıldızın peşinde. Menajerinden flaş itiraf

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mert Müldür'ü yakın takibe aldı. Sassuolo'nun sportif direktörü Rossi de bu gelişmeyi doğruladı.

Galatasaray Milli yıldızın peşinde. Menajerinden flaş itiraf

Sassuolo'da forma giyen ve adı her transfer döneminde Türkiye ile anılan milli futbolcu Mert Müldür için transfer açıklaması geldi.

Son dönemde sık olarak Galatasaray'la anılan milli oyuncu için Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi, A Spor'a konuştu.

Rossi, Galatasaray'ın Mert'e olan ilgisini doğruladı.

Rossi, ayrıca, "Türkiye'den Mert ile ilgilenen başka takımlar da var" sözlerini sarf etti.

Savunmanın her bölgesinde forma giyebilen Mert Müldür'ün İtalyan ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Milli oyuncu, sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda sadece 3 maçta süre bulabildi.

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