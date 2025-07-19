Galatasaray milli yıldızın transferini bitirmeye yaklaştı! Kadroya alınmadı

Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla sürerken adı Galatasaray başta olmak üzere Türk devleriyle anılan Ajax forması giyen Trabzonspor'un eski stoperi Ahmetcan Kaplan ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

AJAX TRANSFER GÖRÜŞMESİNE İZİN VERDİ

Hollanda ekibinin bugün Mechelen ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki milli oyuncunun neden kadroda yer almadığıyla ilgili açıklama ise teknik direktör John Heitinga’dan geldi.

Heitinga, Voetbal International’a yaptığı açıklamada, "O, Türkiye'den bir transferle meşgul. Kendisine yeni bir meydan okuma için izin verildi." dedi.

GALATASARAY YAKINDAN İLGİLENİYORDU

Ahmetcan Kaplan’ın adı son günlerde Galatasaray ile sık sık anılırken savunma hattını yerli bir takviye ile güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların durumu yakından takip ettiği belirtiliyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Galatasaray yetkililerinin Ahmetcan Kaplan ile kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından bu transferin sonuçlandırılması planlanıyor.

2022 yazında Trabzonspor’dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’a transfer olan Kaplan’ın Hollanda temsilcisiyle olan sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.