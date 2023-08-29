Galatasaray Molde maçı

MAÇIN İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

MÜCADELE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçı olan Galatasaray- Molde mücadelesi başladı.

MOLDE TEHLİKELİ BAŞLADI

Mücadelenin henüz 1. dakikasında Brynhildsen'in ceza sahası önünden şutu üstten auta gitti.

ICARDİ GOL PERDESİNİ AÇTI

Angelinho'nun yerde kalmasıyla serbest vuruş kazanan Galatasaray, ceza sahası içine açılan ortada savunmanın müdahalesiyle penaltı kazandı. 7. dakikada penaltıyı gole çeviren Icardi, skoru 1-0'a getirdi.

TORREİRA'DAN KRİTİK MÜDAHALE

10. dakikada Molde'nin tehlikeli atağında ceza sahasının solundan çevrilen orta Lucas Torreira'nın kritik müdahalesiyle engellendi.

ÜÇ OYUNCU ÇARPIŞTI

14. dakikada Icardi ve Molde'de iki oyuncu hava topuna çıkarken çarpıştı. Üç oyuncu da yerde kalırken Molde'nin bir oyuncusundan başı kanadı. Erling Knudtzon'un başına bandaj tedavisi uygulandı.

ABDULKERİM KADEMEYE GİRDİ

25. dakikada Molde'nin kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim topa müdahale etti.

MUSLERA GOLÜ ÖNLEDİ

30. dakikada Molde tekrardan gole çok yaklaştı. Hestad'ın şutunda Fernando Muslera topu kornere çeldi.

TETE AZ FARKLA KAÇIRDI

38. dakikada Galatasaray Tete ile gole yaklaştı. Brezilyalı yıldız sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla sona erdi.