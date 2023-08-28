Galatasaray Molde maçı hangi kanalda. Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edecek.

Galatasaray Molde maçı hangi kanalda. Şifresiz mi?

Editör: Fatma Demirkaya

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.

30 Ağustos Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibini deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

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