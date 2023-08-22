Galatasaray Molde maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Molde maçı kadrosu açıklandı

Molde Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

GALATASARAY MOLDE'YE UÇTU

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Molde ile yapacağı maç için Norveç'e hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Molde kentine gitti.

Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

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Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

TEK EKSİK TORREIRA

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Tete ve Hakim Ziyech de sahaya çıkamayacak.

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