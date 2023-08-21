Galatasaray-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda?

Editör: Fatma Demirkaya
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Olimpija Ljubjuna’yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.
23 ağustos Çarşamba günü Molde’nin evi Aker Stayumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.
Sarı-kırmızılılar play-off turunda kazanan taraf olması halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak