Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Galatasaray-Molde maçında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor

Editör: Ufuk Cingöz

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi 2-1 yenerek gruplara kaldı.

Cimbom'a turu getiren golleri Icardi ve Angelino kaydetti.

Galatasaray-Molde eşleşmesinde yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Temsilcimiz, iki maçta da baraja çarpan toplarla golü buldu.

Her iki golde de topun aynı futbolcuya çarıpı ağlarla buluşması dikkat çekti.

SERGIO OLIVIERA FRİKİKTEN ATMIŞTI
Galatasaray, Molde ile oynadığı ilk maçın 25. dakikasında frikikten Sergio Oliviera ile maça dengeyi getirmişti.

Oliveira'nın frikiğinde top, Moldeli futbolcu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlarla buluşmuştu.

ANGELINO'NUN FRİKİĞİNDE DE AYNI İSİM
Martin Ellingsen, İstanbul'da oynanan rövanş maçında yine aynı talihsizliği yaşadı.

Angelino'nun uzatma bölümünde frikikten attığı gol, yine Ellingsen'e çarpıp ağlara gitti.

Martin Ellingsen'in bu şanssızlığı Norveç basınında da çok konuşuldu.

Oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı.

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