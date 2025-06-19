Galatasaray 'Morata kalacak' dedi ama... Yeni iddia

Galatasaray'daki geleceği bir süredir belirsiz olduğu belirtilen Alvaro Morata için yeni bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberinde "Como teknik direktörü Cesc Fabregas, Alvaro Morata ile görüştü." ifadeleri yer aldı.
İspanyol yıldız Morata, Galatasaray'da 16 karşılaşmada forma giyerken 7 gol ile 3 asist üretti. Galatasaray'ın Morata ile ocak 2026'ya kadar süren kiralık sözleşmesini sürüyor.
KAVUKÇU "MORATA KALACAK" DEDİ
Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Kavukçu Morata hakkında konuşurken İspanyol golcü için resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti. Kavukçu "Alvaro Morata bizim oyuncumuz ve onu bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği oyuncu yoktur. Bize gelen şu an Morata ile ilgili bir şey yok" dedi.