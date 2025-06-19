Galatasaray 'Morata kalacak' dedi ama... Yeni iddia

KAVUKÇU "MORATA KALACAK" DEDİ

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Kavukçu Morata hakkında konuşurken İspanyol golcü için resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti. Kavukçu "Alvaro Morata bizim oyuncumuz ve onu bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği oyuncu yoktur. Bize gelen şu an Morata ile ilgili bir şey yok" dedi.