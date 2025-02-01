Galatasaray Morata’yı bekliyor: Sözleşme şartları ortaya çıktı

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Galatasaray Morata’yı bekliyor: Sözleşme şartları ortaya çıktı

Galatasaray, Milan forması giyen Morata’yı kadrosuna katmak için bekleyişe geçti. Sarı kırmızılılar ile İtalyan devinin anlaştığı transfer şartları ortaya çıktı.

Galatasaray ara transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Milan forması giyen golcü Alvaro Morata ile anlaşma sağladı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Milan ile Galatasaray’ın Morata transferinde anlaştığını duyurdu. Romano, Galatasaray’ın golcü oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağını yazdı. Sarı kırmızılıların transferin tamamlanması için bekleyişe geçtiği öğrenildi.

Öte yandan Morata transferinin şartları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, İspanyol golcüyü satın alma opsiyonu ile 1,5 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte Morata ile yapılan sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

İki takım arasındaki evrak işlerinin tamamlanması sonrası 32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolleri ve sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a gelecek.

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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