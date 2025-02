Galatasaray Morata’yı bekliyor: Sözleşme şartları ortaya çıktı

Galatasaray ara transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Milan forması giyen golcü Alvaro Morata ile anlaşma sağladı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Milan ile Galatasaray’ın Morata transferinde anlaştığını duyurdu. Romano, Galatasaray’ın golcü oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağını yazdı. Sarı kırmızılıların transferin tamamlanması için bekleyişe geçtiği öğrenildi.

???????????? Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. ???????? pic.twitter.com/lcoosxUNHY