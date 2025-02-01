Galatasaray Morata’yı bekliyor: Sözleşme şartları ortaya çıktı

Galatasaray ara transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Milan forması giyen golcü Alvaro Morata ile anlaşma sağladı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Milan ile Galatasaray’ın Morata transferinde anlaştığını duyurdu. Romano, Galatasaray’ın golcü oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağını yazdı. Sarı kırmızılıların transferin tamamlanması için bekleyişe geçtiği öğrenildi.

???????????? Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. ???????? pic.twitter.com/lcoosxUNHY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025

Öte yandan Morata transferinin şartları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, İspanyol golcüyü satın alma opsiyonu ile 1,5 yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte Morata ile yapılan sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

İki takım arasındaki evrak işlerinin tamamlanması sonrası 32 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolleri ve sözleşmeye imza atmak için İstanbul’a gelecek.

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.