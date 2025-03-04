Galatasaray, Mourinho’ya karşı harekete geçti: TFF’ye başvurdular

Kaynak: Sabah
Galatasaray, Mourinho’ya karşı harekete geçti: TFF’ye başvurdular

Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’ya verilen 4 maçlık cezayı 2’ye düşürmesi sonrası Galatasaray harekete geçti. Sarı kırmızılı yönetim TFF’ye başvuru yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar hala gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Galatasaray'ın Jose Mourinho için bir hamle yapacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun maç sonu ifadeleri nedeniyle aldığı 4 maçık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça düşürülmüştü.

Derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.

TFF’YE BAŞVURDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.

Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.

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