Galatasaray Mourinho'yu delirtti!

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Galatasaray Mourinho'yu delirtti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

"GALATASARAY DELİRTİR"

Galatasaray maçın ardından paylaştığı bir videoda "Galatasaray delirtir." diyerek Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'ı çizgi filme uyarladı. Mourinho bu akşam maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkmış ve bir skandala imza atmıştı.

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