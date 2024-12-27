Galatasaray Muslera için kararını verdi. Ülkesine döneceği iddia ediliyordu

Kaynak: TRT Spor
Galatasaray Muslera için kararını verdi. Ülkesine döneceği iddia ediliyordu

Galatasaray yönetimi sezon sonu sözleşmesi sona erecek Muslera için kararını verdi. Sarı kırmızılı yönetim, ülkesine döneceği iddia edilen tecrübeli kaleci ile 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda devam eden Fernando Muslera ile yola devam etmek istiyor. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldiven ile bir yıl daha yola devam etmeyi planlıyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Galatasaray, 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında yeni görüşme için görüşme yapacak.

ÜLKESİNE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fernando Muslera için geçtiğimiz günlerde Penarol iddiası gündeme gelmişti.

Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi. Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

2011 yılından bu yana Galatasaray'da oynayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 530 maçta kaleyi korudu. Bu karşılaşmalarda 570 gole engel olmayan 38 yaşındaki eldiven, 187 maçta ise kalesini gole kapattı.

Son Haberler
TCMB'den TL depo alım ihaleleri
TCMB'den TL depo alım ihaleleri
Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor
Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması
CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması
Kayseri'de parkta arkadaşların çay keyfi cinayetle bitti
Kayseri'de parkta arkadaşların çay keyfi cinayetle bitti
Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı: Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler