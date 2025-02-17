Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci arıyor: İşte tüm alternatifler

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Galatasaray Muslera’nın yerine kaleci arıyor: İşte tüm alternatifler

Galatasaray, 14 yıl sonra takımdan ayrılması beklenen Muslera’nın yerine kaleci arıyor. Sarı kırmızılılar yerli ve yabancı alternatifleri belirlerken önceliğini yerli isimlere vermesi bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera 14 yıl sonra sarı kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli kalecinin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken ülkesi Uruguay’a dönmesi bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Muslera’nın yerine kaleye geçecek ismi belirlemek için çalışmalara başladı. Yönetimin elinde yerli ve yabancı alternatifler bulunurken ilk hedefin yerli kaleciler olduğu öğrenildi.

Galatasaray, listesinde yer alan Berke Özer ve Uğurcan Çakır’dan birini kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin yabancı sınırı nedeniyle önceliğinin yerli kaleciler olduğu belirtiliyor. Özellikle Berke Özer’i Galatasaray forması giyemeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Öte yandan Galatasaray’ın listesindeki yabancı kalecilerin başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın 5 büyük liginden olduğu öğrenildi.

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