Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Avrupa kupalarında deplasman golü avantajı kuralı kaldırılmıştı. Bu nedenle temsilcimiz tur atlaması için mutlaka kazanması gerekiyor.
Maçın berabere bitmesi halinde uzatmalara, beraberliğin yine bozulmaması durumunda penaltı atışlarına geçilecek.
Zalgiris’in kazanması halinde ise ekibimiz Avrupa Ligi’ne geçiş yapacak.