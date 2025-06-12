Galatasaray, Naz Aydemir Akyol'u açıkladı

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Galatasaray, Naz Aydemir Akyol'u açıkladı

Galatasaray Daikin, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eczacıbaşı ile başlayan oyuncu, sırasıyla Fenerbahçe, VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımlarında forma giydi.

Oynadığı takımlarda 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşayan, birçok kez en iyi pasör ödülünü alan oyuncu, Türkiye Süper Kupası’nda da iki kez en değerli oyuncu seçildi.

Son 2 sezondur Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Naz, 2025-2026 sezonunda sarı kırmızılı formayı terletecek.

Naz Aydemir Akyol’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.

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