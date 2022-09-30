﻿Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki pivotun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4-6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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