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Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jehyve Floyd, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 19:22
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Galatasaray NEF 25 yaşındaki pivotu Jehyve Floyd'un sakatlandığını açıkladı

Galatasaray NEF'te Jehtve Floyd şoku
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Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki pivotun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4-6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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