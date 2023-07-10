Galatasaray Nef Corey Walden'ı transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Corey Walden’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Galatasaray Nef 2023/24 sezonu için sürdürdüğü transfer çalışmalarını son iki sezonda Bayern Munich’te forması ile izlediğimiz skorer oyun kurucu Corey Walden’ı 1+1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü. 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Walden, geçen sezon Bayern Münih formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı, 1,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı. (AA)