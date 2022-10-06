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Aslan potada Belçika'da kükredi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 yendi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 20:54
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Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 mağlup etti

Aslan potada Belçika'da kükredi
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Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, birinci periyodunu 29-19 önde bitirdiği maçın ilk yarısını da 51-39 üstün geçti. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini de 74-58 önde bitirdiği müsabakadan 92-78 galip ayrıldı.

Galatasaray Nef, gruptaki ikinci maçını 11 Ekim Salı günü sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacak.


 

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