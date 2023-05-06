Galatasaray Nef kazandı. Konya küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'in AYOS Konyaspor'u 100-88 yenmesinin ardından Konya temsilcisinin küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Galatasaray Nef kazandı. Konya küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşen ilk takım oldu.

KONYASPOR BASKETBOL KÜME DÜŞTÜ
Bu kulvarda oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 21 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi, ilk sezonunda lige veda etti. Bir maçı eksik olan Galatasaray Nef ise ligde 12. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray Nef: Russell 29, Ennis 14, Caloiaro 16, Ristic 12, Emir Sadık Kabaca 13, Muhaymin Mustafa 7, McGee 9, Mahir Ağva, Ege Tan Yıldızoğlu

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 17, Sulaimon 23, Eddie 14, Schilling 9, Ramazan Tekin 11, Badzim 14, Erkin Şenel, Mert Gizir, Nikolov, Hasan Efe Uzun

1. Periyot: 25-16

Devre: 53-41

3. Periyot: 78-64

Beş faulle çıkanlar: 39.12 Eddie, 39.17 Perez (AYOS Konyaspor Basketbol)

(AA)

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