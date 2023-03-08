﻿Galatasaray Nef İspanya'da başaramadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu üçüncü maçında Galatasaray Nef, deplasmanda İspanya'nın Unicaja takımına 81-76 mağlup oldu.

Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyoduna 26-21 önde giren ev sahibi ekip, devre arasına ise 42-40 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü çeyreği 62-61 önde kapatan Unicaja, sahadan 81-76 galip ayrıldı.

Unicaja'da Dario Brizuela 20, Galatasaray Nef'te Angelo Caloiaro 19 sayıyla takımlarının en skoreri oldu.

Bu galibiyetle Unicaja, grupta çıktığı üç maçı da kazandı. Galatasaray Nef ise ikinci mağlubiyetini aldı.