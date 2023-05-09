Galatasaray Nef'te flaş ayrılık

Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Nef'te flaş ayrılık

Galatasaray Nef basketbol takımında başantenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Galatasaray Nef Andreas Pistiolis yönetiminde 12 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı.

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