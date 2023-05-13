Galatasaray Nef'ten Denizli'ye farklı tarife

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'e konuk oldu.

Galatasaray Nef'ten Denizli'ye farklı tarife

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi. (AA)

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli

Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 18-14

Devre: 30-37

3. Periyot: 39-58

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