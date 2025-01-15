Galatasaray Nelsson’u takastan kullanacak. Transferde flaş plan ortaya çıktı

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray kadrosuna savunmacı ve forvet katmaya çalışıyor. Sarı kırmızılıların son planında takas formülü yer alıyor.

Fransız ekibi Rennes’de forma giyen Amine Gouiri’yi transfer etmek isteyen yönetim, yakaladıkları bir fırsatı avantaja çevirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, takımdan ayrılmak istediği Nelsson’u takasta kullanarak ödeyecekleri bonservisi aşağı çekmeyi planlıyor. Danimarkalı stopere Rennes’in ilgisini fırsata çevirmek isteyen yönetim, Neslsson dışında bir miktar para önerecek.

Galatasaray'da gözden düşen ve takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Victor Nelsson'un geleceği merak ediliyordu. Yıldız stoper için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İki kulübün önümüzdeki günlerde transferi görüşmek için masaya oturması bekleniyor.