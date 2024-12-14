Galatasaray, Nelsson’un ayrılığına tek şartla izin verecek. Menajerine resmen bildirdiler

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Metehan Baltacı'nın gerisine düşen Victor Nelsson'un menajerine, Danimarkalı savunmacı için takım bulmasını söylediği belirtildi.

Avrupa'dan 3 kulübün radarında olduğu belirtilen Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Nelsson ve menajerine 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisinde olduğunu iletti.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda stoper takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirecek.

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 612 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.