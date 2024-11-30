Galatasaray Nelsson’un bonservisini belirledi. Devre arasında teklif bekleniyor

Galatasaray’da sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı bazı maçlarda oynadığı kötü futbolla dikkat çeken Victor Nelsson’un takımdan ayrılması bekleniyor. Son olarak Z Alkmaar karşısında oynadığı oyunla tepki çeken Danimarkalı stoperin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin görüyle bakılıyor.

Gelen son haberlere göre, sarı kırmızılı yönetim, Nellson’un menajerine ayrılık kararını iletti. Öte yandan Galatasaray yönetimi, adı farklı kulüplerle ile anılan oyuncunun bonservisini belirledi. Yönetimin, 10-12 milyon euro civarında gelecek tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi.

Nelsson’a en ciddi şekilde talip olan kulübün Real Betis olduğu öğrenildi.