Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da son derece sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Cimbom'un sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya veda etmek istediği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN WILFRIED SINGO İÇİN OPERASYON

Sky Sport'ta yer alan habere göre: Galatasaray, Singo'nun performansından memnun değil. Fildişi Sahilli sağ bekin Türkiye'ye alışamadığı belirtilirken, Süper Lig devinin de futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürüttüğü belirtildi.

Kariyerinde Torino forması da giyen Singo'nun yeniden Serie A'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a da önerildiği ancak Merseyside ekibinin önceliğinin bu transfer olmadığı ifade edildi.