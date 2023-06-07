Galatasaray Okan Buruk'u TFF'ye bildirdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Daha ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Yönetimi'nin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu. Sarı-kırmızılıların teknik adamıyla olan sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Sezonu şampiyon tamamlayan Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024'e uzatıldı.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacak.