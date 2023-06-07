Galatasaray Okan Buruk'u TFF'ye bildirdi

Galatasaray, takımın Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesini uzattığını Federasyona bildirdi.

Galatasaray Okan Buruk'u TFF'ye bildirdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Daha ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Yönetimi'nin daveti üzerine, yeni sözleşmeye imzasını koydu. Sarı-kırmızılıların teknik adamıyla olan sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Sezonu şampiyon tamamlayan Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024'e uzatıldı.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre, yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam belirlendi. Buruk'un alacağı ücretin 30 milyon lira olacak.

ffa0610fb26b440bb204510b8e7be2dd.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı Güncel
İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı
Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi Güncel
Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı depremlerin 4'üncü ayında devam ediyor Güncel
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı depremlerin 4'üncü ayında devam ediyor
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Güncel
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Alex De Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret Spor
Alex De Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Bulgaristan'da deprem Güncel
Bulgaristan'da deprem