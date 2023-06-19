Galatasaray Okan Buruk'un eski öğrencisine talip oldu

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen şampiyon Galatasray, Başakşehir'in genç orta sahası Berkay Özcan'ı gündemine aldı.

Galatasaray Okan Buruk'un eski öğrencisine talip oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Gelecek sezon Avrupa’da başarı yakalamak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yabancı kuralının devam edeceğinin açıklanması ile birlikte yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk’un eski öğrencisi Berkay Özcan’ı gündemine aldı.

OKAN BURUK BİZZAT İSTİYOR
Milli futbolcu ile daha önce Başakşehir’de çalışan ve orada şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un eski öğrencisi Berkay’ı bizzat kadrosunda görmek istediği aktarılırken Başakşehir yönetiminin de sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan genç oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakabileceği belirtildi.

BERABER ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞLARDI
Berkay Özcan, 2019 yılında, Okan Buruk’un kendisini takımında görmek istemesi üzerine Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg’tan, Başakşehir’e transfer olmuş ve burada 19 maçta forma giyerek o sezon yaşanılan şampiyonluğun önemli mimarlarından biri olmuştu.

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