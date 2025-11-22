Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk etti.

Milli araya Kocaelispor mağlubiyetiyle giren Galatasaray taraftarı önünde ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayarak zor soktuğu maçı ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle çevirmesini bildi.

Niang’ın 22. dakikada attığı golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçerek devreye de bu skorla önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan başkent ekibi, üst üste yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı.

Oyuna ilk yarıda sakatlanan Singo’nun yerine dahil olan Icardi, 55’inci skora eşitliği getirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Icardi’nin şutunda kaleciden seken topu tamamlayan Barış Alper Galatasaray’ı öne geçirdi.

Gençlerbirliği’nde Thalisson’un 60’ta ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla iyice rahatlayan Galatasaray, İlkay Gündoğan’ın 5 dakika sonra attığı golle skoru 3-1 getirdi.

Buna rağmen mücadeleden kopmayan Gençlerbirliği, ilk yarıda oyuna sonradan dahil olan Metehan Mimaroğlu’nun 77’inci dakikada attığı kafa golüyle farkı 1’e indirmeyi başardı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 90+4’te Sallai de direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Nefes kesen maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3-2 sahadan galip ayrılarak puanını 32’ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi moral bulan Galatasaray’da öte yandan Lemina ve Singo’nun yaşadığı sakatlıklar ve Sallai'nin kırmızı kart görmesi ise endişe yarattı.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Singo, Abdülkerim Sanchez, Kazımcan, Lemina, Sara, Torreira, Sallai, Sane, Barış

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

GALATASARAY 3-2 GENÇLERBİRLİĞİ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Rams Park'ta ilk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

GALATASARAY DİREĞE TAKILDI

4' Galatasaray'ın tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortada Barış Alper ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Ancak top direkten geri geldi.

LEMINA'NIN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

7' Baskılı oyunununu sürdüren Galatasaray ikinci fırsatı Lemina ile yakaladı. Sane'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lemina şutunda isabeti bulamadı. Top, yan ağlarda kaldı.

BARIŞ ALPER RICARDO'YU GEÇEMEDİ

12' Davinson Sanchez savunmadan attığı harika uzun pasla defans arkasına kaçan Barış Alper'i gördü. Barış Alper'in dar açıdan şutunda Ricardo topu kornere çeldi.

GENÇLERBİRLİĞİ NIANG İLE ÖNE GEÇTİ

22' Gençlerbirliği duran toptan golü buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen tehlikeli ortayı Niang kale önünde yaptığı dokunuşla gole çevirerek Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.

BU KEZ ICARDI DİREĞE TAKILDI

42' Sakatlanan Singo'nun yerine oyuna giren Icardi, ayağının tozuyla rakip kalede tehlike yarattı. Icardi'nin şutunda top bir kez daha direkten geri döndü.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

OYUNA SONRADAN GİREN YUSUF DEMİR KENARA GELDİ

Galatasaray'da devre arasında oyuna İlkay Gündoğan dahil oldu. 15. dakikada Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf Demir kenara geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

50' Göktan Gürpüz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girip Tongya'ya pası aktardı. Tongya net pozisyonda Günay'ı geçemedi.

TONGYA BİR KEZ DAHA FIRSAT TEPTİ

54' Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya ceza sahası içerisinde net fırsattan yararlanamadı.

GALATASARAY ICARDI İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

55' Galatasaray'ın tehlikeli atağında ceza sahası içerisine gelen topu harika bir vuruşla ağlara gönderen Icardi'nin golüyle skora eşitlik geldi.

BARIŞ ALPER GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

57' Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Ricardo'dan seken topu Barış Alper tamamladı ve Galatasaray 2 dakikada öne geçti.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

60' Thalisson'un Kazımcan'a yaptığı müdahale nedeniyle hakem Ozan Ergün kartına başvurdu. Thalisson ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Gençlerbirliği 10 kişi kaldı.

GALATASARAY İLKAY İLE 3. GOLÜ BULDU

65' Galatasaray, devre arasında oyuna giren İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ FARKI 1'E İNDİRDİ

76' Gençlerbirliği oyuna sonradan dahil olan Metehan'ın attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi.

GALATASARAY'DA SALLAI KIRMIZI KART GÖRDÜ

90+4' Sallai'nin yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün VAR uyarısıyla monitörden pozisyonun tekrarını izledi ve Macar oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.