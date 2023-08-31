Galatasaray ölüm grubuna düştü

Son olarak 2013-2014 sezonunda gruplardan çıkma başarısı gösteren ve sonrasında gruplardan çıkamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefliyor.
Sarı Kırmızılılar, bu yıl Devler Ligi’ne kalabilmek için tam 3 eleme turu oynadı.
2. turda Zalgiris'i, 3. turda Olimpija Ljubljana'yı ve son olarak play-off turunda Molde'yi geçerek gruplara kalmayı başardı.
Galatasaray, Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın rakibi bugün belli oldu.
A Grubu: Bayern Münih, Manchester United, Copenhag, Galatasaray
B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens
C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad
E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F Grubu: PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
G Grubu: Manchester City, Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
H Grubu: Barcelona, Porto, Shaktar Donetsk, Royal Antwerp