Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraya verdi

İç transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Berat Yılmaz'la yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratının 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Öte yandan Galatasaray, Berat Yılmaz'ı yarım sezonluğuna İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne kiraladığını duyurdu.
Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 22, 2025
Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/Fab9OKiRdb