Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraya verdi

İç transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Berat Yılmaz'la yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratının 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Öte yandan Galatasaray, Berat Yılmaz'ı yarım sezonluğuna İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne kiraladığını duyurdu.

Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.



Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/Fab9OKiRdb