Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraya verdi

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Galatasaray önce sözleşmesini uzattı sonra kiraya verdi

Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile 3,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar sözleşme yenilediği oyuncusunu kiraya verdi.

İç transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Berat Yılmaz'la yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratının 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Öte yandan Galatasaray, Berat Yılmaz'ı yarım sezonluğuna İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne kiraladığını duyurdu.

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