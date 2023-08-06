Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde

Gelecek sezon için rotasyonlu kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, birçok yeni transfere imza attı. Sarı Kırmızılı yönetim, bu sefer de orta saha mevkisine soyundu.

Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu kulvarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, yıldız isimlerle ilgileniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına üst düzey bir '8 numara' almayı planlıyor. Yönetimin bu bölge için belirlediği listede birçok önemli isim yer alıyor.

Manchester United forması giyen Fred ve Tottenham'dan Ndombele için temaslar sürüyor. Fred için İngiliz ekibinden indirim talep eden Galatasaray, pazarlıklarda henüz istediği seviyeye ulaşamadı.

Sarı kırmızılıların Ndombele için ise satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü düşündüğü öğrenildi. Yönetim, iki oyuncu için de beklemeye geçmiş durumda olduğu belirtildi.

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