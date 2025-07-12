Galatasaray orta sahaya dünya yıldızı için gün sayıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray orta sahaya dünya yıldızı için gün sayıyor

Victor Osimhen transferi için İtalya'dan gelecek haberlere kitlenen Galatasaray'a İngiliz basınından da orta saha transferi için haber geldi.

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi alarak hızlı bir giriş yapan, Victor Osimhen için de İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray'da orta saha için de çalışmalar devam ediyor.

The Athletic’te yer alan habere göre Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Guardiola'nın kadroyu daraltmak istediği belirtilen haberde, "Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri" denildi.

Galatasaray'ın Gündoğan'ın çocukluk takımı olduğunu vurgulanırken, "Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Dijital fırçanın büyüsü ortaya çıktı! İşin uzmanları anlattı
Dijital fırçanın büyüsü ortaya çıktı! İşin uzmanları anlattı
TIR patlaya patlaya yandı
TIR patlaya patlaya yandı
Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü için flaş talep!
Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü için flaş talep!
Mersin’de kaldırım ve yol işgaline geçit verilmiyor
Mersin’de kaldırım ve yol işgaline geçit verilmiyor
Cumhurbaşkanı konuştu Emine Erdoğan ağladı
Cumhurbaşkanı konuştu Emine Erdoğan ağladı