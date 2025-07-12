Galatasaray orta sahaya dünya yıldızı için gün sayıyor

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi alarak hızlı bir giriş yapan, Victor Osimhen için de İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray'da orta saha için de çalışmalar devam ediyor.

The Athletic’te yer alan habere göre Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Guardiola'nın kadroyu daraltmak istediği belirtilen haberde, "Gündoğan bu planda gözden çıkarılabilecek isimlerden biri" denildi.

Galatasaray'ın Gündoğan'ın çocukluk takımı olduğunu vurgulanırken, "Gündoğan da bir gün bu kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Ancak şu an hâlâ en üst seviyede oynayabileceğine inanıyor. City’de rolü azalırsa ayrılığı masaya yatırabilir" ifadeleri kullanıldı.