Galatasaray Osimhen'e artık çok yakın! Kritik saatler...

Galatasaray tarihe geçecek bir transferi sonuçlandırmaya artık çok yaklaştı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Napoli ile uzun süredir devam eden pazarlıklarda sona gelindiğini ve yarına kadar Galatasaray'ın Osimhen için yeni bir teklif yapacağını söyledi.

Napoli Başkanı De Laurentiis'in "kefalet senedi" olarak nitelendirdiği garantiler için görüşmelerin sürdüğünü belirten Pedulla, bu akşam saatlerinde kulüpler arasında yeniden bir telefon trafiği yaşandığını açıkladı.

Galatasaray cephesinin, tüm garanti koşullarını içeren yeni teklifini yarına kadar resmen ileteceğini bildiren İtalyan gazeteci, Napoli'nin ödemelerin 12 ay içinde tamamlanmasını ve ilk taksitte yaklaşık 50 milyon Euro talep ettiğini ifade etti.

Buna rağmen an itibarıyla tarafların hiç olmadığı kadar anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın oldukları öne sürüldü.