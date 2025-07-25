Galatasaray Osimhen'i bekliyor! Yüzyılın transferi için tarihi gün...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Osimhen'i bekliyor! Yüzyılın transferi için tarihi gün...

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde büyük pazarlığı bitirdi. Napoli ile 75 milyon euroya el sıkışan sarı-kırmızılılar, artık bankalardan gelecek evrakları bekliyor.

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Daha önce oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile yapılan görüşmelerde 40 milyon Euro peşin + 35 milyon Euro vadeli olmak üzere toplam 75 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Ayrıca anlaşmaya 5 milyon Euro bonus maddesi eklendi.

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SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY VE İTALYA ŞARTI

Anlaşma kapsamında Galatasaray, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’unu Napoli’ye verme sözü verdi. Ayrıca 2 yıl boyunca Osimhen’i İtalya’da bir takıma satmama şartını kabul etti.

EVRAKLAR YETİŞİRSE BUGÜN GELİYOR

Transfer için tek engel, bankalar üzerinden yapılacak 35 milyon euroluk ödemenin teminat işlemleri. Fotomaç'ın haberine göre; evrakların yetişmesi halinde Osimhen bugün İstanbul’a gelebilir.

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