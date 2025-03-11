Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı

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Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in istediği dev ücret ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yçnetim Nijeryalı oyuncuyu elinde tutmak istiyorsa servet harcaması gerekiyor.

Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı Osimhen, sarı kırmızılıların gol yükünü sırtlıyor. Icardi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası takımın gol yükünü neredeyse tek başına üstlenen Nijeryalı golcü taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sarı kırmızılı yönetim Osimhen’in bonservisini almayı çok istese de mali şartlar bu transferi imkansız hale getirdi. İngiltere ve İtalya’dan dev kulüplerin peşinde olduğu Osimhen’in Galatasaray’da kalmak için şartları ortaya çıktı.

Golcü oyuncunun senelik 15 milyon euro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Sadece istediği garanti ücretin toplamı 60 milyon euroyu bulan Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma ücreti bulunuyor.

Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini almak için sadece serbest kalma bedeli ve garanti ücret için 135 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Bu rakamın, Osimhen’in sözleşmesine eklenecek bonuslar ve menajerlik ücreti ile birlikte katlanması bekleniyor.

Golcü oyuncu devre arasında gelen tekliflere rağmen ısrarla Galatasaray’da kalmak istemesi dikkat çekmişti. Ancak Osimhen’in sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2213 dakika sahada kalan Victor Osimhen, 23 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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