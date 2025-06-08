Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu: Fenerbahçe de peşindeydi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansın ardından bonservisini almak istediği Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'ye imza atmak üzere.

Sarı kırmızılıların 20 milyon euronun üzerindeki maaş teklifini reddeden 26 yaşındaki yıldız, Al Ahli’nin yıllık 40 milyon euroyu bulan teklifine evet dedi.

Osimhen'i elinden kaçıran, Morata'yla da yolları ayırabileceği belirtilen Galatasaray'da forvet hattı için çalışmalar ise çabuk başladı.

Süper Lig'in son şampiyonu, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Victor Boniface’ye kanca attı. Osimhen’in Milli Takım’dan arkadaşı olan Nijeryalı forvetin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBHAÇE DE PEŞİNDE

40 milyon euroluk piyasa değeri olan yıldız forvete Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edilmişti. Sarı lacivertliler, Leverkusen'de Xabi Alonso ile birlikte çalışan Devin Özek'i sportif direktörlük görevine getirmişti.