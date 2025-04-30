Galatasaray Osimhen’in bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray’ın büyük bir sürprize imza atarak transfer ettiği Osimhen, sarı kırmızılıların gol yükünü sırtlayan isim oldu. Özellikle Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası oynadığı futbolla Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en kritik oyuncusu haline gelen Nijeryalı forvetin geleceği merak konusu oldu.

Yıldız oyuncu ile özellikle İngiliz ve İtalyan kulüplerinin yoğun ilgisi bulunurken Galatasaray da devreye girmeye hazırlanıyor. Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamak için sponsor arayışlarını sürdüren Galatasaray’dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan HT Spor’a yaptığı açıklamada Osimhen konusunda konuştu. Yazgan, şu anda sadece sezonu 2 pupayla bitirmeye odaklandıklarının altını çizdi.

Yazgan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hocamız son derece konsantre, oyuncular neye ulaşacaklarının farkındalar. Hiç kolay bir şey değil yaklaşık 10-11 ay boyunca bu takımın motivasyonunu üst düzeyde tutabilmek. O yüzden de başta idari şubemiz olmak üzere futbol şubesinden sorumlu arkadaşlarımız gerçekten büyük bir gayret gösteriyorlar. İnşallah kalan maçlarımızı kazanıp muvaffak olacağız.

Hocamız şu anda devam ediyor, biz bunları konuşmuyoruz bile. Hocamız daha uzun yıllar bizimle olacakmış gibi plan yapıyoruz.

Öncelikle bu sene Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkartalım hep beraber.

Ondan sonra da kulübümüzün hem de oyuncunun şartları uygun olursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Victor Osimhen'in de diğer geri kalan tüm oyuncularımızın da tek konsantrasyonu sezonu 2 kupayla tamamlamak, gerisi teferruat."