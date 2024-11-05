Galatasaray Osimhen’in bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray’ın Napoli’den sürpriz bir şekilde kiraladığı Osimhen, sarı kırmızılı taraftarları performasnı ile büyülüyor. Çıktığı 7 maçta 4 gol atan ve 4 asist yapan Nijeryalı oyuncu ile ilgili son günlerde çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetimin, Osimhen’in bonservisini almak için 50 milyon euroluk bütçe belirlediği ve Napoli ile görüşme yapılacağı kaydedildi.

Çıkan haberler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Osimhen ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. Özbek, Osimhen’in çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz."