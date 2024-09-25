Galatasaray - PAOK maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray - PAOK maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Avrupa Ligi'nde PAOK'u konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Avrupa’ya iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimizde Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kritik karşılaşmanın başlamasına artık çok az bir zaman kalırken karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev

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