'Galatasaray Paredes ile anlaştı'

Editör: Hamza Özalkuş

İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaştığını, Lucas Torreira'nın ise Lazio'ya satılacağını iddia etti.

Haberin devmaında, sarı-kırmızılıların Paredes ile 2.5 milyon euro'ya 4 yıllık anlaşma sağladı.

Arjantinli oyuncunun Galatasaray ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü.

TORREIRA GİDECEK

Galatasaray'ın Paredes'i transfer etmesi sonrası Torreira'yı Lazio'ya satabileceği kaydedildi.

Cimbom'un bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Luca Torreira'yı çok istediği ifade edildi.

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı. Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.