Galatasaray parkede galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, 15 sayı geriye düştüğü maçta James Palmer'ın 32 sayılık performansıyla Bahçeşehir Koleji'ni 87-84 mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Furkan Korkmaz'ın ilk yarıdaki 18 sayısına karşın ikinci yarıda etkili olamadığı mücadelede, Galatasaray son saniyede üstünlüğü yakalayarak galibiyete ulaştı.
Galatasaray: 87 - Bahçeşehir Koleji: 84
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5
1. Periyot: 26-20 (Galatasaray lehine)
Devre: 55-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 67-57 (Bahçeşehir Koleji lehine)