Galatasaray parkede galip

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray parkede galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-84'lük skorla mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, 15 sayı geriye düştüğü maçta James Palmer'ın 32 sayılık performansıyla Bahçeşehir Koleji'ni 87-84 mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Furkan Korkmaz'ın ilk yarıdaki 18 sayısına karşın ikinci yarıda etkili olamadığı mücadelede, Galatasaray son saniyede üstünlüğü yakalayarak galibiyete ulaştı.

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Galatasaray: 87 - Bahçeşehir Koleji: 84

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5

1. Periyot: 26-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 55-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-57 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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