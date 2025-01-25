Galatasaray Pavlovic için harekete geçti! Milan teklifi açıkladı

Kaynak: TRT Spor
Galatasaray Pavlovic için harekete geçti! Milan teklifi açıkladı

Galatasaray, daha önce Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Pavlovic için harekete geçti. Sırp oyuncunun kulübü Milan, sarı kırmızılılardan gelen teklifi açıkladu.

Galatasaray, uzun süre görüştüğü stoper Skriniar’ı Fenerbahçe’ye kaptırınca gündemine yeni bir oyuncu geldi. Sarı kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe’nin listesinde bulunan Pavlovic için harekete geçti.

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, sarı kırmızılılardan gelen teklifi açıkladı.

Moncada, Galatasaray’ın teklifini reddettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler."

Milan forması ile 15 maça çıkan Pavlovic 1 gol attı. Daha önce Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Sırp oyuncunun vatandaşı Tadic ile konuşarak olumlu referanslar aldığı belirtiliyordu.

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