Galatasaray penaltı beklentisinde haklı mı? Fırat Aydınus’tan kritik hakem sorusu

Sarı kırmızılıların beraberlik golünü kendi kalesine Fidan Aliti atarken, galibiyet golü ise Osimhen’den geldi. Alanyaspor’un tek golünü ise Vilhena kaydetti.

Galatasaray’ın 3 puan aldığı maçın hakemi Yasin Kol, bazı pozisyonlarda gösterdiği tepkilerle tepkilerin odağına yerleşti. Kol, devre arasında yaşanan tartışmada sarı kırmızılıların yedek kalecisi Günay’a kırmızı kart gösterdi. Günay, maçın geri kalanını tribünden takip etti.

Eski hakem Fırat Aydınus, maçın hakemi ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aydınus, Hürriyet gazetesindeki yazısında hakem Yasin Kol’un hangi verilerle Galatasaray maçına atandığını sorgulayarak. Tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Fırat Aydınus şu ifadeleri kullandı:

"2022-23 sezonunda 9 Süper Lig, 2023-24’te 2 Süper Lig maçı yöneten hakem Yasin Kol, bir önceki MHK tarafından alt kadroya düşürülmüştü. Ferhat Gündoğdu ile yeniden Süper Lig kadrosuna dahil edildi. Bu sezon büyük takımların hiçbir maçını yönetmeyen Kol, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ın müsabakasına VeTAS tarafından hangi verilerle atandı doğrusu çok merak ediyorum.

Yasin Kol maç boyunca vücut dilinin kullanmada sinir harbi yaşıyor gibiydi. Asabiyetinin seviyesi çok üst düzeydeydi. Maçta sarı kart enflasyonu yaşandı. Gösterdiklerinin yanında es geçtikleri de vardı. Kart gösterme anındaki vücut dili dikkat çekiciydi. Kritik pozisyonlara gelince...

26. dakikada Barış’ın sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı olmaz, karar doğru.

41. dakikada Morata’nın eline çarpan pozisyonu sonuna kadar devam ettirip beklemeli ve VAR’a da şans tanımalıydı. Ki o pozisyonda zaten elleme oynamak, çarpma var.

45+1. dakikada Aliti’nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği düşüncesiyle Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Burada Morata’nın arkadan müdahalesiyle Aliti dağılıyor ve o yüzden eli topla buluşuyor.

72. dakikada Yunus’un ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda Alanyasporlu futbolcunun topa da teması var. Yunus’a da aynı anda gelen müdahale penaltıyı gerektirmez. Devam kararı doğru.

81. dakikada Lima-Barış pozisyonunda bariz gol şansı olmaz, Alanyasporlu oyuncuya çıkan sarı kart doğru."