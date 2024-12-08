Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta şov yapıyor. Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı!

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Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta şov yapıyor. Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı!

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Galatasaray ilk yarıyı Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 önde kapatırken, ikinci yarıda ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı. Barış Alper, 53. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Sivasspor, Garry Rodriguez ile Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 36. dakikada topla buluşan Yunus Akgün, Sivasspor kalesine şut çekti. Sivasspor kalecisi Nikolic,topu elinden kaçırdı top ağlara gitti. Galatasaray beraberliği yakaladı. 51. dakikada ceza sahası içinde Osimhen yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Osimhen, Galatasaray'ı penaltıdan attığı golle öne geçirdi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Barış Alper, kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.

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İlk 11'ler

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Metehan, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

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