Galatasaray pota altını güçlendirdi! Eski NBA oyuncusu imzayı attı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, pota altına önemli bir takviye yaptı. Sarı kırmızılı ekip, 2.06 boyundaki Amerikalı pivot Freddie Gillespie’yi kadrosuna kattı. Atletizmi, sert savunması ve blok tehditleriyle tanınan Gillespie, kariyerinde NBA ve EuroLeague tecrübeleriyle öne çıkıyor.

FREDDIE GILLESPIE KİMDİR?

14 Haziran 1997’de St. Paul, Minnesota’da doğan Freddie Gillespie, basketbol kariyerine Carleton College’da başladıktan sonra Baylor Üniversitesi’ne transfer oldu. 2019-20 sezonunda 9.8 sayı, 9.3 ribaund, 2.3 blok ortalamalarıyla dikkat çekti, “Big 12 Most Improved Player” ödülünü kazandı ve All-Big 12 Second Team’e seçildi.

Profesyonel kariyerine 2020’de adım atan Gillespie, Toronto Raptors ile NBA’de 20 maçta 5.6 sayı, 4.9 ribaund, 1.1 blok istatistikleri yakaladı. Orlando Magic’te de süre alan pivot, daha sonra Avrupa kariyerine geçti.

AVRUPA’DA DENEYİMLERİ

2022-23 sezonunda Bayern Münih formasıyla EuroLeague’de mücadele eden Gillespie, 6.0 ribaund ortalamasıyla dikkat çekti ve BBL Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ardından Crvena Zvezda’ya transfer oldu ve Adriyatik Ligi şampiyonluğuna katkı verdi.

2024-25 sezonuna New Zealand Breakers ile başlayan Amerikalı uzun, burada 6.9 sayı, 5.3 ribaund, 1.8 blok ortalamasıyla öne çıktı. Aynı sezonun devamında Olimpia Milano’ya imza atan Gillespie, 20 EuroLeague maçına çıktı ve İtalya Kupası’nda final oynadı.

BAŞARILARI

Big 12 Most Improved Player & All-Big 12 Second Team (2020)

Big 12 All-Defensive Team (2020)

German BBL Cup Şampiyonu (2023)

Adriyatik Ligi Şampiyonu (2024)

İtalya Kupası Finalisti (2025)