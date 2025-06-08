Galatasaray Premier Lig'den kanatlanacak

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Galatasaray Premier Lig'den kanatlanacak

Chelsea'nın bonservis bedeli istemediği yıldız kanat için Galatasaray devreye girdi.

Yıldız forveti Victor Osimhen'den beklediği yanıtı alamayan son şampiyon Galatasaray, kadrosuna başka bir dünya yıldızını katmak için çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılıların Chelsea'nin İngiliz kanadı Raheem Sterling için girişimlere başladığı öğrenildi.

30 yaşındaki yıldız için Londra ekibinin bonservis beledi istemediği belirtilirken Galatasaray yönetiminin Sterling'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Sterling için Avrupa'dan başka kulüplerin de devrede olduğu ifade edildi.

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