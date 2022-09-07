Mauro Icardi Galatasaray'da. Arjantinli yıldız bu gece İstanbul'a geliyor

Galatasaraylı taraftarların uzun süredir beklediği transfer mutlu sona yaklaşıldı.
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi bu gece saat 23.00'te İstanbul'a inecek.
Arjantinli yıldızı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.
Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki golcüyü bir yıllığına kiralayacak.
Serie A devi Inter'de sergilediği performansla Avrupa futbol piyasasında ünlenen Icardi, 2020 yazında 50 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.
FRANSA KARİYERİ
Arjantinli santrfor, Fransa kariyerinde 92 maçta 38 gol attı.
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