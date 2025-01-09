Galatasaray Rashford için dev kulüplerle rekabet halinde

Galatasaray ara transferde ses getirecek bir hamleye imza atmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar hedefine Manchester United macerasına son vermeyi amaçlayan Rashford’u koydu. İngiliz devinin altyapısından yetişen 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray dışında Avrupa’nın dev kulüpleri de ilgi gösteriyor.

Avrupa basınında çıkan haberlerde İngiliz oyuncu ile Galatasaray dışında Milan ve Borussia Dortmund’un da ilgilendiği vurgulandı. Manchester United Teknik Direktörü Amorim, Rashford’un kiralık da olsa takımdan ayrılmasına sıcak bakarken takım seçimi konusunda İngiliz oyuncuya bir baskı yapılmayacağı öğrenildi.

Rashford’un kanat bölgesinin yanı sıra forvet arkasında da oynamasının Galatasaray’ın iştahını kabarttığı yorumları yapılıyor.