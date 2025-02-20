Galatasaray, Real Madrid ile transfer yarışında: İlk teklifi yaptılar

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Galatasaray, Real Madrid ile transfer yarışında: İlk teklifi yaptılar

İspanya’dan gelen haberlere göre Galatasaray transferde flaş bir hamleye imza atıyor. Sarı kırmızılıların ilk teklifini yaptığı ve transferde Real Madrid ile rekabette olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez'e teklif götürdüğü iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki genç yıldız için Sevilla'nın kapısını çaldı. Sanchez için aynı zamanda Leipzig, Brighton ve Everton'un da İspanyol ekibine teklif yaptığı bildirildi.

Ayrıca haberde, Avrupa devlerinden Real Madrid'in de Juanlu Sanchez'i takip ettiği vurgulandı.

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Öte yandan Sevilla'nın genç oyuncuyu takımda tutup yeni bir sözleşme imzalamak istediği ve sözleşmesine 40 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli koymayı hedeflediği bildirildi. Aynı zamanda haberde, İspanyol ekibinin futbolcusuna değer verdiği ve kulüp efsanelerinden Jesus Navas'ın 16 numaralı formasını Juanlu Sanchez'e vermek istediği aktarıldı.

Bu sezon Sevilla formasıyla 22 maça çıkan genç sağ bek, bu müsabakalarda 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

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